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Супруги-пенсионеры отдали мошеннице два миллиона в обмен на билеты «Банка приколов»
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Супруги-пенсионеры отдали мошеннице два миллиона в обмен на билеты «Банка приколов» 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
К четырем годам лишения свободы приговорил Калужский районный суд 63-летнюю жительницу Тульской области, обвинявшуюся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в октябре прошлого года в Калуге. По сообщению пресс-службы прокуратуры Калужской области, мошенница выдавала себя за работницу социальной службы и работала по известной схеме. Сообщая пенсионерам, что в России произошла денежная реформа, она предлагала им обменять деньги старого образца на новые. Обманутая таким образом супружеская чета отдала ей около двух миллионов рублей. Взамен они получили ассигнации «Банка приколов» — 101 билет достоинством пять тысяч дублей и 173 билета достоинством тысяча дублей. Деньги обманутым пенсионерам возвращены не были. Но в содеянном мошенница созналась. В связи с этим уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.
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