Ставропольцев, обманувших дольщиков, освободили в зале суда

Ставропольский краевой суд удовлетворил апелляцию руководителей компании, обманувшей ставропольских дольщиков, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе этого ведомства.

Ранее Промышленный районный суд Ставрополя признал их виновными по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размере» и приговорил к реальным срокам.

Но в краевом суде учли, что Татаров и Каргинов совершили преступления в 2008 году, когда уголовное законодательство несколько отличалось от нынешнего.

В 2013 году обоих арестовали и применили к ним современные формулировки уголовных статей.

Это нарушение закона.

Поэтому краевой суд крупно оштрафовал подсудимых, вместо того, чтобы отправить в колонию.

Но в связи с тем, что они провели несколько месяцев в СИЗО , от штрафов их в итоге тоже освободили.

Дольщикам же, чтобы выбить свои кровные, теперь придется обращаться в суд.