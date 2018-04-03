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Ставропольцев, обманувших дольщиков, освободили в зале суда
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Ставропольцев, обманувших дольщиков, освободили в зале суда 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставропольский краевой суд удовлетворил апелляцию руководителей компании, обманувшей ставропольских дольщиков, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе этого ведомства.
Ранее Промышленный районный суд Ставрополя признал их виновными по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размере» и приговорил к реальным срокам.
Но в краевом суде учли, что Татаров и Каргинов совершили преступления в 2008 году, когда уголовное законодательство несколько отличалось от нынешнего.
В 2013 году обоих арестовали и применили к ним современные формулировки уголовных статей.
Это нарушение закона.
Поэтому краевой суд крупно оштрафовал подсудимых, вместо того, чтобы отправить в колонию.
Но в связи с тем, что они провели несколько месяцев в СИЗО, от штрафов их в итоге тоже освободили.
Дольщикам же, чтобы выбить свои кровные, теперь придется обращаться в суд.
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