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Столичных офицеров ФСБ, сдавших экс-главу МУРа, осудили за вымогательство
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Столичных офицеров ФСБ, сдавших экс-главу МУРа, осудили за вымогательство 

pasmi.ru 1 час назад
В столице вынесли приговор сотрудникам управления ФСБ по Москве и Московской области, попавшимся на вымогательстве взятки у главы научно-исследовательского института имени Снегирева. В качестве посредника в деле также фигурировал бывший начальника МУРа Виктор Трутнев, но он еще не попал на скамью подсудимых.
Взятка с переменными обстоятельствами
Приговор чекистам вынес Московский гарнизонный военный суд. На скамье подсудимых оказались замначальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковник Алексей Круглов, начальника отделения подполковник Алексей Гонтаренко и оперативник Роман Надеждин. Офицерам ФСБ предъявили обвинение в получении крупной взятки по предварительному сговору. Взяткодателем выступал директор НИТИ имени Снегирева Игорь Григорьев, которому ФСБшники грозили уголовным делом за фиктивное трудоустройство людей в штат института. Чтобы замять дело, подсудимые потребовали от Григорьева несколько миллионов рублей, однако он оказался не робкого десятка и обратился в службу безопасности ФСБ, где организовали передачу денег и взяли коррупционеров с поличным.
Полковника Круглова суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима, Гонтаренко — к шести годам, а оперативника Надеждина — к шести годам лишения свободы условно. Мягкость приговора последнему фигуранту дела объясняется его заключенной им сделкой со следствием. Показания оперативника привели следователей к бывшему главе МУРа Виктору Трутневу, которого Надеждин назвал посредником при передаче взятки. Бывший полицейский своей вины не признает, а его адвокаты сообщили, что он всего лишь передал представителям НИТИ телефоны сотрудников ФСБ.
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