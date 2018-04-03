Пьяный житель Котельнича сообщил о готовящемся взрыве у одного из городских памятников

Котельничский районный суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, признав его виновным в ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

В суде было установлено, что в январе этого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил со своего сотового телефона на номер «112» и заявил, что вблизи одного из памятников Котельнича вскоре произойдёт взрыв.

На место происшествия были направлены все оперативные службы, однако никаких взрывных устройств там обнаружено не было. В то же время была установлена личность звонившего.

«Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщили в прокуратуре.

Фото — pbs.com