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В Костроме организатора игорного бизнеса приговорили к реальному сроку
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В Костроме организатора игорного бизнеса приговорили к реальному сроку 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мужчина незаконно проводил азартные игры в четырех заведениях. Чтобы справиться с бизнесом, он привлек к незаконной деятельности своих четырех знакомых.
В клубах он установил игровые автоматы, компьютеры и электронные рулетки. В заведениях даже повесили фотографии нежелательных лиц, в том числе полицейских. Они работали с января по октябрь 2015 года.
По решению суда организатор проведет в колонии общего режима 3, 5 года. Также он заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.
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