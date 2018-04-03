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В Московской области задержан подозреваемый в краже автомобиля стоимостью более двух миллионов рублей
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В Московской области задержан подозреваемый в краже автомобиля стоимостью более двух миллионов рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» Московской области обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестные похитили автомобиль иностранного производства, принадлежащий одной из организаций города Москвы. Авто было припарковано в Мытищах на улице Борисовка. Сумма причиненного материального ущерба составила более 2 миллионов рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 23-летний житель Сергиево-Посадского района. Похищенный автомобиль был изъят. В отношении подозреваемого Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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