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15-летняя курянка забеременела от односельчанина
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15-летняя курянка забеременела от односельчанина 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
По версии следствия, с января по начало марта 2018 года подозреваемый трижды по обоюдному согласию вступал с ней в интимную связь
По данным СУ СК РФ по Курской области, в отношении 22-летнего жителя Кореневского района возбуждено уголовное дело. О преступлении стало известно после того, как забеременев, потерпевшая встала на учёт в медицинское учреждение.
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также закрепления доказательственной базы, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.
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