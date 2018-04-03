15-летняя курянка забеременела от односельчанина

По версии следствия, с января по начало марта 2018 года подозреваемый трижды по обоюдному согласию вступал с ней в интимную связь

По данным СУ СК РФ по Курской области, в отношении 22-летнего жителя Кореневского района возбуждено уголовное дело. О преступлении стало известно после того, как забеременев, потерпевшая встала на учёт в медицинское учреждение.