Следователи ищут женщину, покинувшую «Зимнюю вишню» перед пожаром 

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту произошедшей трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, следователям нужна информация об одной из посетительниц торгового центра, которую никак не удается отыскать. С просьбой к очевидцам обратился региональный Следственный комитет.
Источник фото: Следственный комитет
«Пожалуйста, обратите внимание на фотографию с изображением молодой женщины с ребенком, которая в момент пожара находилась в торгово-развлекательном центре. Мы просим вас откликнуться и оказать помощь следствию, нам важна информация о тех минутах, когда вы вышли из кинотеатра», — обратились к жителям Кемерова следователи.
В Следственном комитете не исключают, что если женщину удастся опознать и найти, это поможет в расследовании трагедии. В случае, если посетительница торгово-развлекательного центра будет найдена, гарантируется анонимность и ей, и тем, кто окажет помощь следствию в ее поисках.
Пожар в торговом центре в Кемерове произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек. Ранее сообщалась о 64 жертвах. По итогам экспертиз было названо окончательное число погибших в трагедии, напомнило «Утро.Ру».