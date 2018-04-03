Орудовавший в Питере насильник-"форточник" загремел в тюрьму на 8,5 лет 

В Санкт-Петербурге осужден 47-летний мужчина, который через форточку проникал в квартиры на первых этажах зданий и насиловал их обитательниц.
Следователям удалось доказать 15 эпизодов. Преступления злоумышленник совершал с 2005 по 2016 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии общего режима, где проведет 8,5 лет.