«Опознали родственники»: в Самаре расследуют дело о смерти молодого человека в Рощинском

Следователи областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 18 декабря прошлого года в заброшенном помещении в поселке Рощинском нашли обгоревшее тело молодого человека 1997 года рождения. Его опознали родственники.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови мужчины была значительно превышена доля алкоголя.

По данным следствия, молодого человека в Рощинский довез друг. Здесь мужчина, видимо, продолжил распивать спиртные напитки. Каким образом он оказался в бесхозной постройке, не понятно. Здесь начался пожар, во время которого мужчина отравился угарным газом.