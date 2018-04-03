«Опознали родственники»: в Самаре расследуют дело о смерти молодого человека в Рощинском 

Следователи областной столицы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». 18 декабря прошлого года в заброшенном помещении в поселке Рощинском нашли обгоревшее тело молодого человека 1997 года рождения. Его опознали родственники.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что в крови мужчины была значительно превышена доля алкоголя.
По данным следствия, молодого человека в Рощинский довез друг. Здесь мужчина, видимо, продолжил распивать спиртные напитки. Каким образом он оказался в бесхозной постройке, не понятно. Здесь начался пожар, во время которого мужчина отравился угарным газом.
— В ближайшее время мы проведем еще несколько экспертиз, в том числе, пожарно-техническую. Также сейчас следователи устанавливают лиц, которые могли быть причастны к этому преступлению, — рассказала 63.ru старший помощник СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.