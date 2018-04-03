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37 уголовных дел возбудили полицейские по результатам акции «Сообщи, где торгуют смертью»
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37 уголовных дел возбудили полицейские по результатам акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В рамках профилактической акции жители Вологодчины направили полицейским 50 сообщений о фактах незаконного оборота наркотиков. Правоохранители проверили информацию, и в результате возбудили 37 уголовных дел.
Кроме того, поступили вопросы и о порядке лечения и реабилитации наркозависимых. Таких обращений правоохранители насчитали более двух десятков.
Параллельно сотрудники УМВД провели рейды по выявлению граждан в состоянии наркотического опьянения. Как сообщает пресс-служба областного ведомства, исследовано 145 мест массового пребывания молодежи и несовершеннолетних. В итоге штрафы за неподобающее состояние заплатят 59 наркоманов.
Напомним, что первый этап всероссийской профилактической акции проходил на Вологодчине с 12 по 23 марта.
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