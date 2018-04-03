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В Киеве задержан Бубенчик, расстреливавший «беркутовцев»
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В Киеве задержан Бубенчик, расстреливавший «беркутовцев» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила журналист Татьяна Заровная в Facebook.
«До вчерашнего дня Бубенчик был свидетелем, но сегодня ему предъявлено подозрение», — рассказала Заровная. Как позже уточнил в комментарии «Громадському Радіо» руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчику сообщили о подозрении в убийстве правоохранителей и доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.
«Исполнено постановление суда о приводе в связи с неявкой. Он неоднократно вызывался для допроса. После того, как не появился, следователь обратился в суд с ходатайством о приводе. Суд согласился. Был осуществлен привод сегодня. После этого ему сообщено о подозрении. Сейчас будет суд по избранию ему меры пресечения», — сказал Горбатюк.
Бубенчик прославился два года назад после того, как признался в расстреле правоохранителей во время эскалации на Майдане в феврале 2014 года.
«Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела… Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся», — рассказывал журналистам Бубенчик в 2016 году.
Тогда его не задержали, так как в отношении майдановцев действовала амнистия за совершенные во время акций протеста преступления.
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