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ГПУ заявила о задержании подозреваемого в убийстве силовиков на майдане 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали по подозрению в убийстве двух сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» жителя Львова Ивана Бубенчика, который ранее назвался участником акций протеста на майдане и заявил, что в феврале 2014 года лично стрелял по бойцам «Беркута», сообщил во вторник начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Ранее украинское издание Bird in Flight опубликовало интервью с Бубенчиком, который заявил, что 20 февраля 2014 года лично стрелял по бойцам «Беркута». Сообщалось, что первыми убитыми в тот день были не радикалы, а бойцы «Беркута».
"Исполнялось постановление суда о приводе в связи с неявкой на допросы. Он неоднократно вызывался для допроса. После того, как не явился (на допрос — ред.), следователь обратился в суд с ходатайством о приводе. Суд согласился. Был осуществлен привод сегодня. После этого ему сообщено о подозрении. Сейчас будет суд об избрании ему меры пресечения", — цитирует Горбатюка украинское «Общественное ТВ».
Как следует из трансляции, которую на своей странице в Facebook ведет депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко, Бубенчик уже доставлен в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения. «Народный герой Украины, доброволец Иван Бубенчик сейчас находится в Печерском суде, где ему хотят избрать меру пресечения. Здесь уже есть прокурор», — заявил Семенченко.
При этом, отвечая на вопрос депутата Рады, Бубенчик заявил, что был задержан пограничниками в пункте пропуска «Шегини» при попытке выехать из Украины и передан Службе безопасности. Семенченко призвал всех небезразличных прийти на заседание и не дать суду арестовать Бубенчика.
Прокурор в свою очередь сообщил, что Бубенчика подозревают в убийстве и покушении на убийство силовиков 20 февраля 2014 года на майдане.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и «коктейли Молотова», стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Ответственность за произошедшее новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут», которое было расформировано после госпереворота. В августе 2014 года временная следственная комиссия парламента Украины пришла к выводам, что пули, найденные на месте трагических событий на майдане 20 февраля, не могли быть выпущены из оружия, находящегося на вооружении «Беркута».
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