ГПУ заявила о задержании подозреваемого в убийстве силовиков на майдане

Ранее украинское издание Bird in Flight опубликовало интервью с Бубенчиком, который заявил, что 20 февраля 2014 года лично стрелял по бойцам «Беркута». Сообщалось, что первыми убитыми в тот день были не радикалы, а бойцы «Беркута».

"Исполнялось постановление суда о приводе в связи с неявкой на допросы. Он неоднократно вызывался для допроса. После того, как не явился (на допрос — ред.), следователь обратился в суд с ходатайством о приводе. Суд согласился. Был осуществлен привод сегодня. После этого ему сообщено о подозрении. Сейчас будет суд об избрании ему меры пресечения", — цитирует Горбатюка украинское «Общественное ТВ».

Как следует из трансляции, которую на своей странице в Facebook ведет депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко , Бубенчик уже доставлен в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения. «Народный герой Украины, доброволец Иван Бубенчик сейчас находится в Печерском суде, где ему хотят избрать меру пресечения. Здесь уже есть прокурор», — заявил Семенченко.

При этом, отвечая на вопрос депутата Рады, Бубенчик заявил, что был задержан пограничниками в пункте пропуска «Шегини» при попытке выехать из Украины и передан Службе безопасности. Семенченко призвал всех небезразличных прийти на заседание и не дать суду арестовать Бубенчика.

Прокурор в свою очередь сообщил, что Бубенчика подозревают в убийстве и покушении на убийство силовиков 20 февраля 2014 года на майдане.