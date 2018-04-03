Легко сняли, легко украли

Фото с ресурса news.allelets.ru Женщина сдала в аренду квартиру в Кольчугино и недосчиталась бытовой техники. Теперь арендаторам грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские установили, что 34-летняя женщина на время отсутствия сдала в аренду дом подозреваемым, вернувшись, спустя месяц обнаружила, что большая часть бытовой техники и электроприборов из дома попросту исчезли. Ущерб пострадавшая оценила в 80 тысяч рублей.

Подозреваемых поймали «по горячим следам» в черте города Кольчугино. В отделении полиции, арендаторы дали признательные показания. Мужчина и женщина пояснили, что все похищенные электроприборы продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

В ходе проверки полицейские установили, что 24-летняя жительница Александровского района неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за аналогичные преступления.

Сейчас часть имущества возвращена пострадавшей. Расследование уголовного дела продолжается.