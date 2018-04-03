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Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией

Легко сняли, легко украли 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса news.allelets.ru  Женщина сдала в аренду квартиру в Кольчугино и недосчиталась бытовой техники. Теперь арендаторам грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские установили, что 34-летняя женщина на время отсутствия сдала в аренду дом подозреваемым, вернувшись, спустя месяц обнаружила, что большая часть бытовой техники и электроприборов из дома попросту исчезли. Ущерб пострадавшая оценила в 80 тысяч рублей.
Подозреваемых поймали «по горячим следам» в черте города Кольчугино. В отделении полиции, арендаторы дали признательные показания. Мужчина и женщина пояснили, что все похищенные электроприборы продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды.
В ходе проверки полицейские установили, что 24-летняя жительница Александровского района неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за аналогичные преступления.
Сейчас часть имущества возвращена пострадавшей. Расследование уголовного дела продолжается.
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