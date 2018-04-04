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В Германии вандал изуродовал нацистский колокол
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В Германии вандал изуродовал нацистский колокол 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Неизвестный в Германии удалил свастику и часть надписи с национал-социалистическим содержанием с церковного колокола в Шверингене в Нижней Саксонии. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Мы не только очистили нашу деревню, но очистили и колокол — от голубиного помета и грязи национал-социализма», — говорится в записке, оставленной на месте происшедшего.
В ней также сообщается, что «пришло время весенней уборки».
По словам пастора Яна-Акселя Хеллвеге, инцидент произошел на «страстной неделе». При этом отмечается, что вандал проник в церковь с помощью ключа. Следов взлома не обнаружили.
В 2017 году в ФРГ обнаружили сразу несколько так называемых колоколов Гитлера — церковных колоколов со свастиками. В феврале этого года совет коммуны в германском Херксхайме-ам-Берг (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) постановил не снимать колокол времен национал-социализма и начать вновь его использовать.
Колокол с изображением свастики и надписью «Все на благо отчизны. Адольф Гитлер» висит в башне местной протестантской церкви с 1934 года. Его не используют с сентября 2017-го.
Во времена Гитлера было построено около тысячи новых церквей с нацистской символикой — свастики и нацистские лозунги были на колоколах, стенах и сводах храмов. Многие из них сохранились до сих пор.
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