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В РТ экс-руководителя исполкома обвиняют в злоупотреблении полномочиями
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В РТ экс-руководителя исполкома обвиняют в злоупотреблении полномочиями 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Бывшего руководителя исполкома Камско-Устьинского района 42-летнего Айрата Малюкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
По версии следствия, в 2014 году Малюков при отсутствии необходимых документов выдал ООО «Волгадорстрой» два разрешения на строительство автодороги «Подъезд к реке Волга» около поселка Сюкеевский Взвоз Камско-Устьинского района. На их основании предприятие провело строительные работы на семи участках земель сельхозназначения. Это повлекло перекрытие поверхности почвы и снизило ее плодородие.
Причастность к совершению преступления Малюков признал. Уголовное дело направили в суд.
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