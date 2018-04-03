Ещё
Рецидивист ответит в суде за тайники с наркотиками в Сормовском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рецидивист ответит в суде за тайники с наркотиками в Сормовском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего мужчины в попытке сбыта наркотиков, а также угрозе полицейским. Инцидент произошел в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает СУ СК России по региону.
По версии следствия, 12 января обвиняемый получил от неустановленного лица информацию о расположении «закладок» с наркотическими веществами. Приехав на улицу Коминтерна, он забрал 11 граммов наркотиков. После этого он разложил вещество в 11 пакетиков, а затем спрятал в самостоятельно подысканные им тайники на открытых участках местности.
Его противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции. При этом обвиняемый достал нож и, угрожая им правоохранителям, попытался скрыться, однако полицейским удалось задержать рецидивиста.
Свою вину в содеянном обвиняемый признали в полном объеме. В настоящий момент он заключен под стражу.
Напомним, в Нижнем Новгороде задержана банда наркоторговцев из ближнего зарубежья.
В городе N: последние новости
Житель Сарова убил знакомого из-за долга и спрятал тело Отец и сын задержаны на Бору по подозрению в разбойном нападении на магазин Председателю нижегородской ассоциации частных перевозчиков снова продлили арест
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот407
Малышева вызвала гнев телезрителей459
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией36
Путин упразднил посредничество в ЖКХ81
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина66
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение