Рецидивист ответит в суде за тайники с наркотиками в Сормовском районе

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 23-летнего мужчины в попытке сбыта наркотиков, а также угрозе полицейским. Инцидент произошел в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, 12 января обвиняемый получил от неустановленного лица информацию о расположении «закладок» с наркотическими веществами. Приехав на улицу Коминтерна, он забрал 11 граммов наркотиков. После этого он разложил вещество в 11 пакетиков, а затем спрятал в самостоятельно подысканные им тайники на открытых участках местности.

Его противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции. При этом обвиняемый достал нож и, угрожая им правоохранителям, попытался скрыться, однако полицейским удалось задержать рецидивиста.

Свою вину в содеянном обвиняемый признали в полном объеме. В настоящий момент он заключен под стражу.

Напомним, в Нижнем Новгороде задержана банда наркоторговцев из ближнего зарубежья.