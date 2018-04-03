Бывшего главу муниципального образования в Удмуртии оштрафовали на 200 тыс. рублей за мошенничество

Завьялово. Удмуртия . Главу муниципального образования «Среднепостольское» Завьяловского района осудили за мошенничество с бюджетными деньгами. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Следствие и суд установили, что 55-летний чиновник летом 2016 года бесплатно взял у знакомого предпринимателя дорожный каток для укладки дорожного полотна на территории муниципального образования. При этом он заключил фиктивный договор с коммерческой организацией на проведение работ, за которые из бюджета перечислил 100 тыс. рублей. По указанию осужденного 20 тыс. рублей остались на счете коммерческой организации за выполненные работы, а остальную сумму ее руководитель перечислил на банковский счет супруги осужденного, являвшейся предпринимателем. Таким образом муниципальному бюджету был причинен ущерб на сумму 80 тыс. рублей.

Бывший глава муниципального образования на следствии полностью признал свою вину, раскаялся и возместил причиненный бюджету ущерб.

Суд ему назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.