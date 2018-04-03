Ещё
Захарченко утверждает, что с генерала Лаушкина снята уголовная ответственность по его делу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарченко утверждает, что с генерала Лаушкина снята уголовная ответственность по его делу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Владелец ресторана «Ля Маре» Мехди Дусс, который, по версии следствия, дал взятку в размере $800 тыс. бывшему замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрию Захарченко, а также генерал-майор Алексей Лаушкин, который выступил посредником в передаче этой взятки, освобождены от уголовной ответственности. Об этом рассказал Захарченко, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, переданные в СИЗО через адвоката Александра Горбатенко.
"Генерал Лаушкин по уголовному делу в отношении меня проходит исключительно свидетелем. Как я говорил раньше, следствие считает, что он якобы в 2014 году передал для меня через полковника ФСБ Сенина $800 тыс. и 50% дисконтную карту на имя Лаушкина, полученную от владельца ресторана «Ля Маре» Мехди Дусса. Генерал Лаушкин и Дусс освобождены от уголовной ответственности за дачу взяток и за посредничество в их передаче в связи с деятельным раскаянием", — рассказал Захарченко, ознакомившийся с материалами дела.
Он отметил, что следствие по данному эпизоду опирается только на показания генерала Лаушкина. «В уголовном деле единственным доказательством того, что он передавал деньги и дисконтную карту для меня Сенину являются только показания самого Лаушкина», — отметил полковник.
Дело Захарченко
Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению клиентом банка — ОАО «Электрозавод» — от уплаты налогов.
Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток: первый связан с бывшим руководителем и совладельцем компании «Русинжиринг» Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, Захарченко получил 7 млн рублей. Второй — в размере $800 тыс. — связан с получением от владельца ресторана «Ля Маре» Мехди Дусса. В данном эпизоде, как сообщалось ранее, посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и знакомый Захарченко — полковник ФСБ Дмитрий Сенин.
Третий эпизод взятки — получение имущественной выгоды в размере 3,5 млн рублей посредством использования 50% дисконтной карты ресторана «Ля Маре», которую он получил также от ресторатора Дусса. Четвертым эпизодом взятки стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.
ТАСС: последние новости
Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в управлении по вопросам миграции челябинского ГУ МВД В Москве возбуждено уголовное дело о продаже обезболивающих препаратов под видом БАДов Суд подтвердил информацию об аресте исполнительного директора ФК "Кубань"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот218
Малышева вызвала гнев телезрителей392
Путин упразднил посредничество в ЖКХ59
Тюрьма помогла Рыбке36
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом118
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение