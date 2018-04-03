Захарченко утверждает, что с генерала Лаушкина снята уголовная ответственность по его делу

"Генерал Лаушкин по уголовному делу в отношении меня проходит исключительно свидетелем. Как я говорил раньше, следствие считает, что он якобы в 2014 году передал для меня через полковника ФСБ Сенина $800 тыс. и 50% дисконтную карту на имя Лаушкина, полученную от владельца ресторана «Ля Маре» Мехди Дусса. Генерал Лаушкин и Дусс освобождены от уголовной ответственности за дачу взяток и за посредничество в их передаче в связи с деятельным раскаянием", — рассказал Захарченко, ознакомившийся с материалами дела.

Он отметил, что следствие по данному эпизоду опирается только на показания генерала Лаушкина. «В уголовном деле единственным доказательством того, что он передавал деньги и дисконтную карту для меня Сенину являются только показания самого Лаушкина», — отметил полковник.

Дело Захарченко

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению клиентом банка — ОАО «Электрозавод» — от уплаты налогов.

Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток: первый связан с бывшим руководителем и совладельцем компании «Русинжиринг» Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, Захарченко получил 7 млн рублей. Второй — в размере $800 тыс. — связан с получением от владельца ресторана «Ля Маре» Мехди Дусса. В данном эпизоде, как сообщалось ранее, посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и знакомый Захарченко — полковник ФСБ Дмитрий Сенин.