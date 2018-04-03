Жительница Алтайского края предстанет перед судом за хищение средств материнского капитала

Следствием отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу направлено в суд уголовное дело в отношении мошенницы, похитившей более 450 тысяч рублей.

Жительница краевого центра обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в начале 2017 года многодетная мать, 1992 года рождения, ранее лишенная судом родительских прав на троих детей, решила похитить денежные средства, обеспеченные материнским сертификатом, полученным ею в 2011 году за рождение второго ребенка.

Обратившись в кредитный кооператив для заключения сделки купли-продажи дома в селе Новоманошкино Заринского района, она получила займ на сумму 453 тысячи рублей под материнский сертификат. Все поступившие на ее расчетный счет деньги обвиняемая потратила на погашение ранее взятых кредитов, покупку мебели и собственные нужды.

В ближайшее время по данному факту судом будет вынесено решение. Законодательством за завершение подобного преступного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Ранее обвиняемая неоднократно была судима за совершение имущественных преступлений, в том числе мошенничество и кражу.