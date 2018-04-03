Взяточник из Пикалево пытался подкупить местного полицейского в кафе

Уголовное дело против подозреваемого в даче взятки должностному лицу завел следственный комитет Ленобласти . Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Мужчину взяли с поличным 2 апреля в местном кафе «Встреча». Подозреваемый пришел на заранее обговоренную встречу с оперуполномоченным, чтобы вручить ему взятку в размере 20 тыс. рублей. За это полицейский якобы откажет в возбуждении углового дела по другому делу.

Подозреваемого поймала с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий».