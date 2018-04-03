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Женщина умерла после родов в Петрозаводске: заведено уголовное дело
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Женщина умерла после родов в Петрозаводске: заведено уголовное дело 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Карельский следком установление всех обстоятельств произошедшей в родильном доме карельской столицы трагедии.
Следственным отделом по городу Петрозаводск СУСК по РК возбуждено и расследуется уголовное дело по факту смерти женщины после принятия родов, сообщает сайт ведомства.
По версии следствия, 11 марта 2018 года в родильном доме в городе Петрозаводске проведена операция искусственного родоразрешения, в результате которой родился здоровый младенец. После родов состояние женщины ухудшилось и ей понадобилась медицинская помощь, при оказании которой проводились реанимационные мероприятия, но, несмотря на это, женщина скончалась.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела,
— говорится в сообщение карельского следкома.
По материалам: ptzgovorit.ru
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