Женщина умерла после родов в Петрозаводске: заведено уголовное дело

Карельский следком установление всех обстоятельств произошедшей в родильном доме карельской столицы трагедии.

Следственным отделом по городу Петрозаводск СУСК по РК возбуждено и расследуется уголовное дело по факту смерти женщины после принятия родов, сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, 11 марта 2018 года в родильном доме в городе Петрозаводске проведена операция искусственного родоразрешения, в результате которой родился здоровый младенец. После родов состояние женщины ухудшилось и ей понадобилась медицинская помощь, при оказании которой проводились реанимационные мероприятия, но, несмотря на это, женщина скончалась.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела,

— говорится в сообщение карельского следкома.