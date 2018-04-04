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В Красноуфимске мошенники убили мужчину и завладели его квартирой
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В Красноуфимске мошенники убили мужчину и завладели его квартирой 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
В Следственном комитете рассказали, что в суд передано дело четырех жителей Красноуфимска: 26-летней женщины и троих мужчин 40, 42 и 56 лет. Они обвиняются в убийстве и мошенничестве в крупном размере.
По данным следствия, 42-летний обвиняемый продал квартиру знакомого в Красноуфимске. Он пообещал купить ему новое жилье, но получив 190 тысяч рублей с продаже, мошенник так и не предоставил новое жилье пострадавшему. Позже он узнал, что еще один знакомый собирается продать квартиру и создал преступную группировку, чтобы завладеть ею.
Роль собутыльника взял на себя 56-летний член группировки. Он начал употреблять спиртное с собственником, чтобы отвлечь его от действий сообщников, которые таем временем начали проводить махинации по продаже его квартиры. Квартиру переоформили на имя 26-летней женщины, и та продала квартиру за 450 тысяч рублей.
В ходе расследования выяснилось, что в момент продажи квартиры собственника уже не было в живых, так как его подставной собутыльник убил его в ходе пьяной ссоры. Тело преступники вывезли недалеко от села Русский Потам Ачитского городского округа.
На данный момент следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в Красноуфимский городской суд для рассмотрения по существу.
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