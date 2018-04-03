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На западе Бельгии полицейские участки переполнены мигрантами
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На западе Бельгии полицейские участки переполнены мигрантами 

Российская Газета 2 часа назад
Полиция бельгийской провинции Западная Фландрия уже не знает, где размещать задержанных мигрантов. Как сообщают местные СМИ, с начала года задержаны 1233 нелегала, направлявшихся через территорию королевства на Туманный Альбион.
Бельгийские стражи порядка перехватывают их в портах и на магистралях страны. Однако после этого начинается бумажная волокита: необходимо составить протоколы, взять отпечатки пальцев, выяснить личность задержанных и т.д. На протяжении всей процедуры мигранты содержатся в полицейских участках.
В связи со сложившейся ситуацией прокурор Западной Фландрии Франк Демейстер обратился к центральным властям с просьбой создать орган, который займется всеми этими делами. По его словам, это больше сфера министерства иностранных дел, у полицейских же совсем другие задачи.
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