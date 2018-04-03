На западе Бельгии полицейские участки переполнены мигрантами

Полиция бельгийской провинции Западная Фландрия уже не знает, где размещать задержанных мигрантов. Как сообщают местные СМИ, с начала года задержаны 1233 нелегала, направлявшихся через территорию королевства на Туманный Альбион.

Бельгийские стражи порядка перехватывают их в портах и на магистралях страны. Однако после этого начинается бумажная волокита: необходимо составить протоколы, взять отпечатки пальцев, выяснить личность задержанных и т.д. На протяжении всей процедуры мигранты содержатся в полицейских участках.