Без права на апелляцию: приговор по делу офицера, якобы избившего осужденного, оставили без изменений

Бывший сотрудник ИК-7 Александр Славнов, осужденный за якобы нападение на отбывающего наказание, проиграл апелляцию в областном суде. Экс-заместитель начальника колонии добивался права на обжалование приговора, но представители вышестоящей инстанции оставили в силе все решения Исакогорского суда.

— За ту правду, которую я отстаиваю, я потерял много нервов. Я, будучи порядочным и принципиальным сотрудником, необоснованно дискредитирован, несмотря на то, что я невиновен и никогда не совершал противоправных действий в отношении осужденных, — пояснил в своей речи на судебной коллегии Александр Славнов.

Славнов отработал в системе УФСИН 27 лет. Его обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, офицер избил одного из осужденных. Обвиняемый придерживался другой точки зрения: по информации Славнова, чтобы сместить «неудобного» сотрудника с должности, осужденные разыграли спектакль, результатом которого стало уголовное дело и увольнение. Прокуратура требовала дать офицеру не менее 5,5 лет лишения свободы, но Исакогорский районный суд вынес более мягкое решение — 4,5 года условно. Сотрудники надзорного ведомства подали жалобу с требованием ужесточить наказание, но в итоге апелляционное представление отозвали.

Сейчас Александр Славнов и его защитник Сергей Мамонтов находятся в непростой ситуации. В бюро судебно-медицинской экспертизы в марте этого года специалисты установили, что, судя по документам уголовного дела, у осужденного после таких травм, которые описаны в деле, должны были остаться следы: «возможность полного заживления ран исключается». Может ли это повернуть ситуацию в пользу Славнова, пока никто предсказывать не берется.

— Получается, замяли дело. Апелляционную жалобу Славнова не допустили. Доводы Славнова о том, что на него оказывалось давление, никто в учет не принял. Система понимает, что ее действия незаконны, им уже не надо его посадить реально и лишить его звания, а нужно похоронить дело на уровне районного суда, — резюмировал защитник Сергей Мамонтов. — Мы будем обжаловать приговор в надзорной инстанции, действия незаконные.