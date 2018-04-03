В Партизанске в тёмном подъезде ограбили женщину

Задержаны подозреваемые в преступлении.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило сообщение 54-летней местной жительницы о том, что на нее напали двое неизвестных и ограбили.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Заявительница пояснила, что поздним вечером возвращалась домой. В неосвещенном подъезде многоквартирного дома по улице Октябрьская на нее напали двое мужчин. Злоумышленники вырвали сумку из рук потерпевшей, похитили мобильный телефон и золотые украшения, а затем скрылись с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания, пояснив, что похитили личные вещи заявительницы для дальнейшей перепродажи. Похищенное они разделили между собой, но продать не успели.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Личные вещи потерпевшей изъяты и возвращены законной владелице, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску.