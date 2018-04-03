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Жительница Лабинского района подожгла дом из чувства мести
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Жительница Лабинского района подожгла дом из чувства мести 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В дежурную часть отдела полиции Лабинского района обратилась женщина, проживающая в станице Владимирской, с заявлением о поджоге дома.
По указанному адресу прибыли сотрудники спецслужб и полицейские. После того, как огонь потушили, был проведен осмотр места происшествия. Правоохранители опросили возможных очевидцев случившегося.
По результатам пожарно-технического исследования установили, что причиной пожара является поджог. Ущерб оценили в 180 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных работ полицейские установили причину поджога, а также причастность к происшествию 51-летней местной жительницы. Она была задержана. В отделе полиции женщина призналась, что совершила поджог из чувства мести. Чуть ранее подозреваемая арендовала у потерпевшей домовладение. Но через некоторое время та попросила его освободить. В отместку дама подожгла предметы интерьера внутри помещения и скрылась.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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