Жительница Лабинского района подожгла дом из чувства мести

В дежурную часть отдела полиции Лабинского района обратилась женщина, проживающая в станице Владимирской, с заявлением о поджоге дома.

По указанному адресу прибыли сотрудники спецслужб и полицейские. После того, как огонь потушили, был проведен осмотр места происшествия. Правоохранители опросили возможных очевидцев случившегося.

По результатам пожарно-технического исследования установили, что причиной пожара является поджог. Ущерб оценили в 180 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных работ полицейские установили причину поджога, а также причастность к происшествию 51-летней местной жительницы. Она была задержана. В отделе полиции женщина призналась, что совершила поджог из чувства мести. Чуть ранее подозреваемая арендовала у потерпевшей домовладение. Но через некоторое время та попросила его освободить. В отместку дама подожгла предметы интерьера внутри помещения и скрылась.