Бывший премьер-министр Дагестана пообещал взять на себя вину за убийство Скрипаля 

Бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, которого вместе с еще тремя членами правительства обвинили в хищении более 100 млн рублей, пообещал взять на себя вину за убийство в Лондоне экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.
«Мне на нарах делать нечего»
Свое заявление Гамидов сделал в зале суда, где рассматривается вопрос о продлении ему срока ареста по делу о мошенничестве с бюджетными средствами.
«Позиция обвинения по этому делу сильно напоминает дело Скрипаля, когда Англия засветила три листочка и на этом основании давит на Россию. Мне на нарах делать нечего, обвиняют меня беспочвенно, поэтому обещаю взять на себя ещё и убийство Скрипаля, раз меня так или иначе хотят посадить», — передает слова Гамидов РИА Новости.