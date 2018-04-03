Бывший премьер-министр Дагестана пообещал взять на себя вину за убийство Скрипаля

Сергея Скрипаля. Бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов , которого вместе с еще тремя членами правительства обвинили в хищении более 100 млн рублей, пообещал взять на себя вину за убийство в Лондоне экс-разведчика ГРУ

«Мне на нарах делать нечего»

Свое заявление Гамидов сделал в зале суда, где рассматривается вопрос о продлении ему срока ареста по делу о мошенничестве с бюджетными средствами.