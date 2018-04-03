На бывшего врио главы Дагестана возбудили ещё одно дело — о превышении должностных полномочий

В отношении бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, обвиняемого в мошенничестве, возбуждено ещё одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По версии следствия, в 2013 году Гамидов без проведения обязательной экспертизы экономической эффективности проекта подписал постановление правительства республики о предоставлении государственных гарантий ООО «Дагагрокомплекс» на сумму 1,3 млрд рублей.

Фирма не выполнила взятые на себя обязательства перед кредиторами. По решению суда 1,3 млрд рублей были взысканы в пользу кредитных организаций с Республики Дагестан.