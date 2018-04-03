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СК ходатайствует об аресте убийцы собственной матери в Москве
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СК ходатайствует об аресте убийцы собственной матери в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Следствие ходатайствует об аресте молодого человека, обвиняемого в причинении смерти своей матери на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, в ночь с 31 марта на 1 апреля в квартире одного из жилых домов по Волгоградскому проспекту было обнаружено тело 43-летней женщины с телесными повреждениями в виде гематом лица. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 23-летний сын потерпевшей. В ходе допроса молодой человек признал вину и пояснил, что в ходе распития спиртных напитков нанес своей матери удар в голову.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть). В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.
Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, добавила она.
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