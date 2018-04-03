СК ходатайствует об аресте убийцы собственной матери в Москве

По данным следствия, в ночь с 31 марта на 1 апреля в квартире одного из жилых домов по Волгоградскому проспекту было обнаружено тело 43-летней женщины с телесными повреждениями в виде гематом лица. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 23-летний сын потерпевшей. В ходе допроса молодой человек признал вину и пояснил, что в ходе распития спиртных напитков нанес своей матери удар в голову.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть). В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, добавила она.