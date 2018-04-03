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СК предъявил новое обвинение бывшему врио премьера Дагестана Гамидову
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СК предъявил новое обвинение бывшему врио премьера Дагестана Гамидову 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему врио премьера Дагестана Абдусамаду Гамидову, обвиняемому также в хищении средств из бюджета республики. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Дагир Хасавов.
"Сегодня стало известно, что следователи предъявили Гамидову обвинение по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", — сказал адвокат.
Во вторник Басманный суд решает вопрос о продлении срока ареста в отношении Гамидова, бывших врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева и министра образования республики Шахабаса Шахова и врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова.
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