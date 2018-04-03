СК предъявил новое обвинение бывшему врио премьера Дагестана Гамидову

"Сегодня стало известно, что следователи предъявили Гамидову обвинение по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", — сказал адвокат.