Приезжий украл из офиса фирмы компьютерную технику

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли у 30-летнего приезжего компьютерную технику, комплектующие и две пары часов, происхождение которых мужчина пояснить не смог.

Через некоторое время в ОМВД России по Даниловскому району поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, генерального директора одной из организаций, неизвестный, отжав входную дверь, проник в офисное помещение фирмы, расположенной на Павелецкой набережной, откуда похитил данную технику, после чего скрылся. Ущерб составил 325 тысяч рублей.

Полицейские установили, что изъятые у приезжего вещи принадлежат фирме заявителя.