Приезжий украл из офиса фирмы компьютерную технику 

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли у 30-летнего приезжего компьютерную технику, комплектующие и две пары часов, происхождение которых мужчина пояснить не смог.
Через некоторое время в ОМВД России по Даниловскому району поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, генерального директора одной из организаций, неизвестный, отжав входную дверь, проник в офисное помещение фирмы, расположенной на Павелецкой набережной, откуда похитил данную технику, после чего скрылся. Ущерб составил 325 тысяч рублей.
Полицейские установили, что изъятые у приезжего вещи принадлежат фирме заявителя.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, сообщает пресс-служба УВД по ЮАО.