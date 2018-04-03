Язычника из Ростова будут судить за экстремистские лекции 

В Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется по статьям «Возбуждение ненависти или вражды» и «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».
В 2016 году подозреваемый арендовал в донской столице офис и читал там экстремистские лекции. А еще он незаконно хранил у себя дома пистолет и боеприпасы к нему.
— Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения, — рассказали в следственном управлении по Ростовской области.
Подобные правонарушения в нашем регионе не редкость. В конце прошлого года на писателя-экстремиста из нижегородской колонии завели уголовное дело за распространение запрещенной литературы на Дону.