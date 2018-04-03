Полицейские задержали подозреваемого в краже

Столичные полицейские задержали в Даниловском районе подозреваемого в краже компьютерной техники и часов.

Как сообщает пресс-служба УВД по ЮАО, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО на Нижегородской улице для проверки документов остановили автомобиль марки ВАЗ под управлением 30-летнего приезжего. В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, комплектующие и две пары часов, происхождение которых мужчина пояснить не смог. Через некоторое время в ОМВД России по Даниловскому району поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, генерального директора одной из организаций, неизвестный, отжав входную дверь, проник в офисное помещение фирмы, расположенной на Павелецкой набережной, откуда похитил данную технику, после чего скрылся. Ущерб составил 325 тысяч рублей.

По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.