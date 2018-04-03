Ещё
Полицейские задержали подозреваемого в краже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали подозреваемого в краже 

Наш Теплый стан 50 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Столичные полицейские задержали в Даниловском районе подозреваемого в краже компьютерной техники и часов.
Как сообщает пресс-служба УВД по ЮАО, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО на Нижегородской улице для проверки документов остановили автомобиль марки ВАЗ под управлением 30-летнего приезжего. В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, комплектующие и две пары часов, происхождение которых мужчина пояснить не смог. Через некоторое время в ОМВД России по Даниловскому району поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, генерального директора одной из организаций, неизвестный, отжав входную дверь, проник в офисное помещение фирмы, расположенной на Павелецкой набережной, откуда похитил данную технику, после чего скрылся. Ущерб составил 325 тысяч рублей.
По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Наш Теплый стан: последние новости
Полицейские ЮЗАО задержали подозреваемого в мошенничестве Московские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении Во Дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет презентация Салона красоты и стиля «Юго-Запад»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей286
НАТО отказала в визах российским дипломатам257
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом115
Тюрьма помогла Рыбке31
Названа причина развития особо злостного рака2
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение