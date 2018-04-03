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Директора, задолжавшего сотрудникам почти 16 млн рублей, будут судить в Сарове
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Директора, задолжавшего сотрудникам почти 16 млн рублей, будут судить в Сарове 

Newsroom24 49 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
С января по сентябрь 2017 года гендиректор компании по производству технологического оборудования выплачивал зарплату сотрудникам не в полном объеме. За это время долг перед 115 работниками превысила 15 миллионов 934 тысячи рублей.
В рамках расследования уголовного дела задолженность погашена, причиненный вред возмещен.
Обвиняемый свою вину признал.
Уголовное дело передано в суд для назначения судебного штрафа.
Ранее сообщалось о том, что около 300 тысяч рублей зарплаты не заплатили четырем работникам в Чкаловском районе.
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