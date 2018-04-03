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В Чебоксарах перед судом предстанет жительница Краснодарского края, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере
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В Чебоксарах перед судом предстанет жительница Краснодарского края, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 53 минуты назад
Следствие Отдела полиции №2 УМВД России по г. Чебоксары представило суду доказательства причастности лжецелительницы к 4 фактам обмана на сумму более четырех миллионов рублей.
В феврале прошлого года в полицию обратилась одна из пострадавших, которая с осени 2015 года передала злоумышленнице, обещавшей вылечить тяжело больного сына, 3 миллиона 800 тысяч рублей. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике установили, что к мошенничеству причастна 55-летняя уроженка Краснодарского края. Подозреваемую задержали в канун Нового года. Оперативники получили информацию, что женщина прибыла в родной город Тихорецк Краснодарского края перед новогодними праздниками, выехали туда в командировку и доставили «потомственную знахарку» в Чебоксары. В ходе мероприятий сотрудники полиции установили еще троих потерпевших от действий гадалки, которые ранее не обращались в правоохранительные органы. Во время расследования задержанная вернула миллион рублей в счет погашения причиненного ущерба, который по четырем эпизодам мошенничества составляет 4 208 000 рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Чебоксары.
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