Председатель колхоза в Кировской области незаконно получал субсидии из бюджетов: возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления одного из колхозов Кировской области по факту совершения мошенничества в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, а также по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2015 году председатель правления СПК — колхоз «Ватажский» с целью получения различных видов субсидий из федерального и областного бюджетов, достоверно зная, что доля от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки в 2014 году составляла менее 70%, что лишает организацию права на получение субсидий, подготовил справку о деятельности организации с заведомо ложными сведениями о том, что доля от реализации составляет 95%.

В дальнейшем по его указанию был оформлен пакет документов, необходимых для получения субсидии, и получена сумма более 370 тысяч рублей на возмещение затрат по оказанию несвязанной поддержки в области растениеводства.

Полученные денежные средства подозреваемый похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

«Действуя подобным образом, подозреваемый в период с февраля по август 2015 года предоставлял заведомо ложные сведения по разным категориям с целью получения денежных средств в качестве субсидий. Всего за указанный период времени было перечислено на счет организации более одного миллиона рублей, которые председатель похитил, распорядившись ими по своему усмотрению», — сообщает СУ СКР по Кировской области.

Кроме того установлены факты преступной деятельности по получению субсидий в 2016 году на общую сумму более 300 тысяч рублей и в 2017 — 470 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дело будет проведена работа по изучению документации организации и деятельности подозреваемого. Расследование продолжается.

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