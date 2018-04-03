В Балахне предстанет перед судом бывший гендиректор ОАО «Волга»

В хищении чужого имущества обвиняется бывший гендиректор балахнинского ОАО «Волга». Сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей. Вскоре экс-руководитель предстанет перед судом, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Как считает сторона обвинения, занимая должность генерального директора ОАО «Волга», а ранее являясь членом совета директоров ОАО «Волга», мужчина совершил пять преступлений. Он обвиняется в растрате чужого имущества с использованием своего служебного положения в особом крупном размере. Растрату экс-руководитель совершал путем премирования ключевых менеджеров. В результате действий обвиняемого был нанесен ущерб предприятию в размере 15 млн 348 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался.

Ранее сообщалось, что трех жителей Бутурлина будут судить за похищение человека и вымогательство.