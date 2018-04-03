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В Балахне предстанет перед судом бывший гендиректор ОАО «Волга»
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В Балахне предстанет перед судом бывший гендиректор ОАО «Волга» 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В хищении чужого имущества обвиняется бывший гендиректор балахнинского ОАО «Волга». Сумма ущерба составила более 15 миллионов рублей. Вскоре экс-руководитель предстанет перед судом, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Как считает сторона обвинения, занимая должность генерального директора ОАО «Волга», а ранее являясь членом совета директоров ОАО «Волга», мужчина совершил пять преступлений. Он обвиняется в растрате чужого имущества с использованием своего служебного положения в особом крупном размере. Растрату экс-руководитель совершал путем премирования ключевых менеджеров. В результате действий обвиняемого был нанесен ущерб предприятию в размере 15 млн 348 тысяч рублей.
Свою вину обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался.
Ранее сообщалось, что трех жителей Бутурлина будут судить за похищение человека и вымогательство.
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