В Талице мужчина украл «Малютку» на глазах у хозяина квартиры

В минувшую субботу, 31 марта, в 11:00 в дежурную часть ОВД Талицы поступило сообщение от местной 26-летней жительницы.

Женщина рассказала, что неизвестный мужчина в ее присутствии украл у нее стиральную машину из квартиры.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что девушка находилась дома, в то время как незнакомый мужчина позвонил к ней в дверь. Открыв дверь, мужчина без разрешения зашел внутрь, а затем попросил одолжить ему денег. Потерпевшая деньги давать отказалась. Тогда тот схватил стоявшую стиральную машину «Малютку» и скрылся вместе с ней.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель 1995 года рождения, ранее судимый за преступления имущественного характера и официально нигде не работающий. Мужчина признал свою вину. Со слов злоумышленника, накануне он распивал с приятелем спиртные напитки. Утром, когда алкоголь и деньги закончились, подозреваемый отправился на поиски выпивки.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту части 2 статьи 161 УК РФ.

Санкции ст. 161 (ч. 2) УК РФ предполагает следующие наказания: 1) принудительные работы сроком до 5 лет; 2) лишение свободы до 7 лет; 3) штраф в размере до 10 тысяч рублей.

Использовано фото с сайта oldgazeta19.ru.