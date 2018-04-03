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В Талице мужчина украл «Малютку» на глазах у хозяина квартиры
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В Талице мужчина украл «Малютку» на глазах у хозяина квартиры 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В минувшую субботу, 31 марта, в 11:00 в дежурную часть ОВД Талицы поступило сообщение от местной 26-летней жительницы.
Женщина рассказала, что неизвестный мужчина в ее присутствии украл у нее стиральную машину из квартиры.
В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что девушка находилась дома, в то время как незнакомый мужчина позвонил к ней в дверь. Открыв дверь, мужчина без разрешения зашел внутрь, а затем попросил одолжить ему денег. Потерпевшая деньги давать отказалась. Тогда тот схватил стоявшую стиральную машину «Малютку» и скрылся вместе с ней.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался местный житель 1995 года рождения, ранее судимый за преступления имущественного характера и официально нигде не работающий. Мужчина признал свою вину. Со слов злоумышленника, накануне он распивал с приятелем спиртные напитки. Утром, когда алкоголь и деньги закончились, подозреваемый отправился на поиски выпивки.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту части 2 статьи 161 УК РФ.
Санкции ст. 161 (ч. 2) УК РФ предполагает следующие наказания: 1) принудительные работы сроком до 5 лет; 2) лишение свободы до 7 лет; 3) штраф в размере до 10 тысяч рублей.
Использовано фото с сайта oldgazeta19.ru.
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