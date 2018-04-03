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В Тюмени задержали мужчину обвиняемого в убийстве
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В Тюмени задержали мужчину обвиняемого в убийстве 

Уральский меридиан 51 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
Следственным отделом по Ленинскому административному округу города Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области ранее судимому 30-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
По данным следствия, в вечернее время 01 апреля 2018 года в одной из квартир дома № 38 по улице Парфенова города Тюмени обвиняемый, находясь в компании двоих мужчин, употребляли спиртные напитки. Обвиняемый, на почве неприязненных отношений к одному из знакомых стал избивать 47-летнего мужчину. После нанесения множественных ударов по различным частям тела потерпевшего, с целью причинения смерти последнему, обвиняемый, воспользовавшись подручными средствами, поджог квартиру и с места происшествия скрылся.
«Благодаря грамотно спланированной работе следователей следственного управления, а также сотрудников уголовного розыска полиции, по горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказались неработающий и ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение убийства уроженец Тюменского района», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время следователем регионального СК России в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
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