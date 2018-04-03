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Под Ивановом арестовали участников преступной группы
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Под Ивановом арестовали участников преступной группы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной вырубкой леса. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ущерб от их действий составил более 40 млн рублей.
"Противоправную деятельность организовал в 2015 году 32-летний житель Ивановской области, имеющий опыт лесозаготовок. Преступная организация насчитывала более 20 участников, между которыми были четко распределены роли", — сообщила Волк.
Лес вырубали ночью, древесину хранили на территории пилорамы, подконтрольной лидеру сообщества. В отношении организатора и активных участников преступного сообщества возбудили уголовное дело по статьям 210 и 260 УК РФ ("Организация преступного сообщества" и «Незаконная рубка лесных насаждений»). В отношении 11 фигурантов суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу.
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