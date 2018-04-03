Под Ивановом арестовали участников преступной группы

"Противоправную деятельность организовал в 2015 году 32-летний житель Ивановской области , имеющий опыт лесозаготовок. Преступная организация насчитывала более 20 участников, между которыми были четко распределены роли", — сообщила Волк.

Лес вырубали ночью, древесину хранили на территории пилорамы, подконтрольной лидеру сообщества. В отношении организатора и активных участников преступного сообщества возбудили уголовное дело по статьям 210 и 260 УК РФ ("Организация преступного сообщества" и «Незаконная рубка лесных насаждений»). В отношении 11 фигурантов суд избрал мера пресечения в виде заключения под стражу.