Костромичи хотели заработать на творчестве крупных звукозаписывающих компаний

Как стало известно следователям, мужчины купили более 2 тысяч 300 нелицензионных дисков, на продаже которых могли заработать 403 тысячи 855 рублей. При этом они нарушили авторские права крупных звукозаписывающих студий: ООО «Юниверсал Мьюзик», ООО «СБА Мьюзик Паблишинг», АО «Юнайтед Мьюзик Групп», ООО «Звук-М», ООО «Мистерия Звука», ООО «Патриот Проект».

Торговлю они развернули в павильоне «Калиновского рынка», но в феврале этого года их «лавочку» накрыли правоохранители и изъяли товар.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.