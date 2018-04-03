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Костромичи хотели заработать на творчестве крупных звукозаписывающих компаний
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Костромичи хотели заработать на творчестве крупных звукозаписывающих компаний 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Двое костромичей стали фигурантами уголовного дела из-за торговли контрафактными дисками с записями песен, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
Как стало известно следователям, мужчины купили более 2 тысяч 300 нелицензионных дисков, на продаже которых могли заработать 403 тысячи 855 рублей. При этом они нарушили авторские права крупных звукозаписывающих студий: ООО «Юниверсал Мьюзик», ООО «СБА Мьюзик Паблишинг», АО «Юнайтед Мьюзик Групп», ООО «Звук-М», ООО «Мистерия Звука», ООО «Патриот Проект».
Торговлю они развернули в павильоне «Калиновского рынка», но в феврале этого года их «лавочку» накрыли правоохранители и изъяли товар.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается.
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