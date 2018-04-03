Ранее судимый мужчина будет депортирован из Российской Федерации 

Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Кировской области совместно с сотрудниками УФСИН России по Кировской области по истечении срока наказания задержан 41-летний уроженец Закавказья, ранее отбывавший наказание в одной из колоний в Кировской области.
В феврале текущего года в отношении фигуранта было принято решение о нежелательности его пребывания на территории Российской Федерации, а несколько дней спустя — о его депортации из страны.
В настоящее время задержанный по решению суда помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Кирову.