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Ранее судимый мужчина будет депортирован из Российской Федерации
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Ранее судимый мужчина будет депортирован из Российской Федерации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Кировской области совместно с сотрудниками УФСИН России по Кировской области по истечении срока наказания задержан 41-летний уроженец Закавказья, ранее отбывавший наказание в одной из колоний в Кировской области.
В феврале текущего года в отношении фигуранта было принято решение о нежелательности его пребывания на территории Российской Федерации, а несколько дней спустя — о его депортации из страны.
В настоящее время задержанный по решению суда помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Кирову.
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