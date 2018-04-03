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Полицейские Западного Дегунина задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки
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Полицейские Западного Дегунина задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Западное Дегунино задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщил источник в УВД по САО. В отдел полиции обратилась 69-летняя жительница столицы, которая сообщила, что из ее квартиры пропали денежные средства в размере свыше 600 тысяч рублей.
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Домодедове. Им оказался приезжий мужчина, который делал ремонт в квартире потерпевшей, — уточнил источник.
Злоумышленник похитил денежные средства, которые женщина хранила в дамской сумке, и под предлогом покупки строительного материала ушел.
Следствием ОМВД России по району Западное Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. (то)
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