Полицейские Западного Дегунина задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Западное Дегунино задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщил источник в УВД по САО. В отдел полиции обратилась 69-летняя жительница столицы, которая сообщила, что из ее квартиры пропали денежные средства в размере свыше 600 тысяч рублей.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Домодедове. Им оказался приезжий мужчина, который делал ремонт в квартире потерпевшей, — уточнил источник.

Злоумышленник похитил денежные средства, которые женщина хранила в дамской сумке, и под предлогом покупки строительного материала ушел.

Следствием ОМВД России по району Западное Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. (то)