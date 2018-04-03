Мигранта задержали за убийство земляка в Раменском районе

Труп зарезанного мужчины 1981 года рождения был обнаружен 1 апреля в машине Nissan в деревне Островцы.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1980 года рождения, гражданин Средней Азии. Преступление совершено в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.