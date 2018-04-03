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Мигранта задержали за убийство земляка в Раменском районе
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Мигранта задержали за убийство земляка в Раменском районе 

РИАМО 1 час назад
Гражданина Средней Азии задержали за убийство своего земляка в деревне Раменского района Подмосковья, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Труп зарезанного мужчины 1981 года рождения был обнаружен 1 апреля в машине Nissan в деревне Островцы.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1980 года рождения, гражданин Средней Азии. Преступление совершено в ссоре на почве внезапно возникших неприязненных отношений», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.
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