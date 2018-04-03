Трое оренбуржцев снимали с иномарок номера и требовали за них выкуп

В Ленинский районный суд Оренбурга поступило уголовное дело, возбужденное в отношении троих молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет.

По версии следствия, подсудимые зимой 2017 года по ночам снимали с иномарок госномера. На лобовых стеклах они оставляли записки, в которых назначали денежное вознаграждение за их возвращение.

За неправомерное завладение государственными регистрационными знаками подозреваемым грозит до 4 лет лишения свободы. Также один из фигурантов дела обвиняется по двум эпизодам похищения боковых зеркал автомобилей.

В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания, сообщает пресс-служба суда.