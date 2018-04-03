Во Владимирской области трое знакомых убили мужчину из-за квартиры в Москве

В 2014 году одна из преступниц познакомилась с ним в столице. Узнав, что мужчина живет один в своей квартире, она решила завладеть жилплощадью. Женщина попросила двух своих приятель помочь с замыслом.

В конце 2014 года мужчины вывезли москвича в Александровский район и оставили его связанным в заброшенном доме. Приехав к потерпевшему домой, они не нашли документов. Тогда один из сообщников предложил его убить. Вернувшись обратно, злоумышленники перевезли мужчину в деревню Перематкино, где один из преступников задушил его. После они подожгли дом.

По решению суда женщина проведет в колонии 11 лет и заплатит штраф в 500 тысяч рублей. Мужчина, убивший человека, получил 14 лет и такой штраф. Третий сообщник отправится за решетку на 9 лет и заплатит 400 тысяч рублей.

Кроме того, в пользу семьи убитого с женщины взыскан 1 миллион рублей, с убийцы — 1,2 миллиона рублей, с поджигателя — 300 тысяч рублей.