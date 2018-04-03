Житель Мичуринского района убил знакомого молотком

Тело убитого было найдено в одном из домов села Новое Тарбеево. По версии следствия, преступление было совершено 2 февраля текущего года. Во время застолья 52-летний потерпевший увидел, что его сожительница танцует с хозяином дома и приревновал ее. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес гостю несколько ударов молотком по голове. Кроме того он ударил его ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался.

Возраст обвиняемого 41 год. Из них почти 18 лет он провел в местах лишения свободы.