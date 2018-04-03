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Житель Мичуринского района убил знакомого молотком
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Житель Мичуринского района убил знакомого молотком 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тело убитого было найдено в одном из домов села Новое Тарбеево. По версии следствия, преступление было совершено 2 февраля текущего года. Во время застолья 52-летний потерпевший увидел, что его сожительница танцует с хозяином дома и приревновал ее. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес гостю несколько ударов молотком по голове. Кроме того он ударил его ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался.
Возраст обвиняемого 41 год. Из них почти 18 лет он провел в местах лишения свободы.
Напомним, в марте этого года в Тамбовской области вынесли приговор 59-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве егеря и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
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