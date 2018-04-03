Сотрудники полиции в Подмосковье выявили факт незаконной добычи биологических ресурсов

Сотрудниками полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт незаконной добычи рыбы жителем д. Торгашино Сергиево-Посадского района.

Установлено, что мужчина на одном из водных каналов Ольховско-Батьковского карьера незаконно осуществил вылов 62-х щук, используя отцеживающее приспособление.

По данному факту Отделом дознания УМВД России по Сергиево-Посадскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Дознавателем в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.