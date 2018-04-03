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Сотрудники полиции в Подмосковье выявили факт незаконной добычи биологических ресурсов
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Сотрудники полиции в Подмосковье выявили факт незаконной добычи биологических ресурсов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт незаконной добычи рыбы жителем д. Торгашино Сергиево-Посадского района.
Установлено, что мужчина на одном из водных каналов Ольховско-Батьковского карьера незаконно осуществил вылов 62-х щук, используя отцеживающее приспособление.
По данному факту Отделом дознания УМВД России по Сергиево-Посадскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Дознавателем в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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