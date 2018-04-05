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Полиция Адыгеи разыскивает подозреваемого в краже
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Полиция Адыгеи разыскивает подозреваемого в краже 

АиФ Адыгея 43 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
В розыск объявлен Владимир Ротар.
«30-летний майкопчанин подозревается в краже», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Владимира Ротаря, просят позвонить по телефонам в Майкопе: (8772) 59-64-00, 59-65-11 или 02 в ближайший отдел полиции.
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