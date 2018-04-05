Полиция Адыгеи разыскивает подозреваемого в краже 

АиФ Адыгея: последние новости

18-летнего майкопчанина осудили за разбойное нападение на таксиста

Жителя Адыгеи обвиняют в незаконном получении пособия по безработице

В Адыгее за дачу взятки осудили двух уроженцев Таджикистана