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Полиция Адыгеи разыскивает подозреваемого в краже
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Полиция Адыгеи разыскивает подозреваемого в краже
АиФ Адыгея
43 минуты назад
Фото:
АиФ Адыгея
Комментарии
В розыск объявлен Владимир Ротар.
«30-летний майкопчанин подозревается в краже», рассказали в пресс-службе
МВД
по
Адыгее
.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Владимира Ротаря, просят позвонить по телефонам в
Майкопе
: (8772) 59-64-00, 59-65-11 или 02 в ближайший отдел полиции.
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